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В Воронежской области выявлены новые случаи заболевания сибирской язвой
Фото: Юлия Медведева/Вечерние Ведомости
В Воронежской области выявлены новые случаи заболевания жителей сибирской язвой.
По данным местного Роспотребнадзора, очаг зафиксирован в Богучарском районе. «В Богучарском районе управление Роспотребнадзора по Воронежской области проводит противоэпидемические мероприятия в связи с выявлением заболевания людей сибирской язвой. Причиной заболевания послужила разделка туши зараженного животного», — говорится в сообщении. Определен круг контактных лиц, они находятся под контролем врачей.
Сколько именно людей заболели, в ведомстве не уточняют. В местных СМИ пишут, что госпитализированы семь человек.
Напомним, 21 августа Роспотребнадзор сообщил о том, что в Панинском муниципальном районе Воронежской области зарегистрирован случай заболевания человека сибирской язвой. Позже в СМИ появилась информация, что очаг сибирской язвы обнаружен в здании рынка в Воронеже.
Ранее губернатор Воронежской области подписал указ о введении карантина на некоторых территориях в связи со вспышкой заболевания. Карантин, судя по документу, будет действовать до 16 ноября включительно.
Добавим, на этой неделе на севере Казахстана произошла вспышка сибирской язвы. По данным Минздрава РК, госпитализированы 15 человек.
По данным местного Роспотребнадзора, очаг зафиксирован в Богучарском районе. «В Богучарском районе управление Роспотребнадзора по Воронежской области проводит противоэпидемические мероприятия в связи с выявлением заболевания людей сибирской язвой. Причиной заболевания послужила разделка туши зараженного животного», — говорится в сообщении. Определен круг контактных лиц, они находятся под контролем врачей.
Сколько именно людей заболели, в ведомстве не уточняют. В местных СМИ пишут, что госпитализированы семь человек.
Напомним, 21 августа Роспотребнадзор сообщил о том, что в Панинском муниципальном районе Воронежской области зарегистрирован случай заболевания человека сибирской язвой. Позже в СМИ появилась информация, что очаг сибирской язвы обнаружен в здании рынка в Воронеже.
Ранее губернатор Воронежской области подписал указ о введении карантина на некоторых территориях в связи со вспышкой заболевания. Карантин, судя по документу, будет действовать до 16 ноября включительно.
Добавим, на этой неделе на севере Казахстана произошла вспышка сибирской язвы. По данным Минздрава РК, госпитализированы 15 человек.
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