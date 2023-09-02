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На севере Казахстана вспышка сибирской язвы, госпитализированы 15 человек
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В Акмолинской области на севере Казахстана вспышка сибирской язвы.
По данным Минздрава РК, госпитализированы 15 человек.
«Все заболевшие госпитализированы в инфекционное отделение ЦРБ г. Есиль Есильского района с диагнозом "сибирская язва". Из них 15 с подтвержденным диагнозом сибирской язвы (10 с лаб. подтвержденными, 5 с клиническими). Состояние больных средней степени тяжести, получают соответствующее лечение», — говорится в релизе ведомства. Выявлено 35 контактных лиц, они под медицинским наблюдением.
Все заболевшие — работники ТОО «Ушкарасу», расположенного в селе Ушкарасу, компания занимается выращиванием зерновых и зернобобовых культур, разведением крупного рогатого скота, лошадей, овец и коз.
По данным Минздрава, заболевание людей «связано с контактом, разделкой, участием в забое, транспортировке к месту утилизации мяса больных животных». Экспертиза показала, что в 16 из 21 пробы мяса обнаружено ДНК сибирской язвы.
В селе объявлен карантин. Вывоз сельхозпродукции ограничен. «Уничтожено путем сжигания 536 кг. мяса. Ведется работа по ликвидации очага заражения», — сообщает Минздрав. В ведомстве утверждают, что мясо за пределы региона не вывезено.
Ранее в местных пабликах появилась информация о том, что на прилавках магазинов в казахстанской столице появилось зараженное мясо. Чиновники назвали эту информацию фейком.
По данным Минздрава РК, госпитализированы 15 человек.
«Все заболевшие госпитализированы в инфекционное отделение ЦРБ г. Есиль Есильского района с диагнозом "сибирская язва". Из них 15 с подтвержденным диагнозом сибирской язвы (10 с лаб. подтвержденными, 5 с клиническими). Состояние больных средней степени тяжести, получают соответствующее лечение», — говорится в релизе ведомства. Выявлено 35 контактных лиц, они под медицинским наблюдением.
Все заболевшие — работники ТОО «Ушкарасу», расположенного в селе Ушкарасу, компания занимается выращиванием зерновых и зернобобовых культур, разведением крупного рогатого скота, лошадей, овец и коз.
По данным Минздрава, заболевание людей «связано с контактом, разделкой, участием в забое, транспортировке к месту утилизации мяса больных животных». Экспертиза показала, что в 16 из 21 пробы мяса обнаружено ДНК сибирской язвы.
В селе объявлен карантин. Вывоз сельхозпродукции ограничен. «Уничтожено путем сжигания 536 кг. мяса. Ведется работа по ликвидации очага заражения», — сообщает Минздрав. В ведомстве утверждают, что мясо за пределы региона не вывезено.
Ранее в местных пабликах появилась информация о том, что на прилавках магазинов в казахстанской столице появилось зараженное мясо. Чиновники назвали эту информацию фейком.
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