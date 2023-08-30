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В Москве прокурор запросил 14 лет колонии для экс-чиновника за педофилию
Фото: Вечерние Ведомости
В Москве прокурор запросил 14 лет колонии строгого режима для экс-чиновника Россельхознадзора.
На скамье подсудимых — 44-летний бывший помощник руководителя Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор). Экс-чиновник проходит по двум статьям — получение взятки в особо крупном размере и развратные действия в отношении несовершеннолетней.
Как сообщает столичная прокуратура, бывший чиновник на протяжении десяти лет (с 2008 по 2018 год) лично получал взятки и совершал некие действия (либо бездействовал) в пользу гендиректора коммерческой организации. Общая сумма взяток — более девяти млн рублей (плюс услуги имущественного характера на сумму более 260 тыс. рублей). Что именно делал (и не делал) за взятки чиновник, в прокуратуре не уточнили.
Другая статья касается развратных действий в отношении несовершеннолетний. Речь идет о дочери знакомых экс-чиновника. В прокуратуре сообщили, что мужчина отправлял 13-летней девочке сообщения, «направленные на пробуждение у нее интереса к сексуальным отношениям».
«В период с июля 2015 года по июль 2016 года, достоверно зная о том, что дочь его знакомых 2002 года рождения, не достигла четырнадцатилетнего возраста, посредством обмена текстовыми сообщениями в одном из мессенджеров отправлял ей текстовые и графические сообщения, применяя в переписке приемы психологического воздействия, направленные на пробуждение у нее интереса к сексуальным отношениям, а также направлял ссылки на материалы порнографического характера, которые малолетняя просматривала с помощью мобильного телефона, тем самым совершил в отношении последней развратные действия без применения насилия», — говорится в релизе прокуратуры.
В ведомстве добавили, что впоследствии мужчина продолжал развратные действия и «целовал ее в губы, щеку, шею» в торговых центрах. «В период с июля 2016 года по июль 2018 года, достоверно зная о том, что девочка еще не достигла шестнадцатилетнего возраста, в целях удовлетворения своих половых потребностей, находясь в торгово-развлекательных центрах в г. Москве совместно с несовершеннолетней, целовал ее в губы, щеку, шею, тем самым совершил развратные действия без применения насилия», — сообщает прокуратура.
Прокурор запросил наказание в виде 14 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
Также экс-чиновнику грозит штраф в двукратном размере суммы взятки (более 18,8 млн рублей).
На скамье подсудимых — 44-летний бывший помощник руководителя Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор). Экс-чиновник проходит по двум статьям — получение взятки в особо крупном размере и развратные действия в отношении несовершеннолетней.
Как сообщает столичная прокуратура, бывший чиновник на протяжении десяти лет (с 2008 по 2018 год) лично получал взятки и совершал некие действия (либо бездействовал) в пользу гендиректора коммерческой организации. Общая сумма взяток — более девяти млн рублей (плюс услуги имущественного характера на сумму более 260 тыс. рублей). Что именно делал (и не делал) за взятки чиновник, в прокуратуре не уточнили.
Другая статья касается развратных действий в отношении несовершеннолетний. Речь идет о дочери знакомых экс-чиновника. В прокуратуре сообщили, что мужчина отправлял 13-летней девочке сообщения, «направленные на пробуждение у нее интереса к сексуальным отношениям».
«В период с июля 2015 года по июль 2016 года, достоверно зная о том, что дочь его знакомых 2002 года рождения, не достигла четырнадцатилетнего возраста, посредством обмена текстовыми сообщениями в одном из мессенджеров отправлял ей текстовые и графические сообщения, применяя в переписке приемы психологического воздействия, направленные на пробуждение у нее интереса к сексуальным отношениям, а также направлял ссылки на материалы порнографического характера, которые малолетняя просматривала с помощью мобильного телефона, тем самым совершил в отношении последней развратные действия без применения насилия», — говорится в релизе прокуратуры.
В ведомстве добавили, что впоследствии мужчина продолжал развратные действия и «целовал ее в губы, щеку, шею» в торговых центрах. «В период с июля 2016 года по июль 2018 года, достоверно зная о том, что девочка еще не достигла шестнадцатилетнего возраста, в целях удовлетворения своих половых потребностей, находясь в торгово-развлекательных центрах в г. Москве совместно с несовершеннолетней, целовал ее в губы, щеку, шею, тем самым совершил развратные действия без применения насилия», — сообщает прокуратура.
Прокурор запросил наказание в виде 14 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
Также экс-чиновнику грозит штраф в двукратном размере суммы взятки (более 18,8 млн рублей).
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