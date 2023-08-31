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Из российских аптек за год ушла пятая часть импортных лекарств

16.38 Четверг, 7 сентября 2023
Фото: Вечерние Ведомости
Из российских аптек за год ушла пятая часть импортных лекарств.

Ассортимент импортных лекарств в российских аптеках (по итогам первых семи месяцев 2023 года) включал 6,4 тыс. позиций. Это почти на 20% меньше, чем в прошлом году (на январь-июль), тогда в аптечной рознице было 7,7 тыс. иностранных позиций. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные аналитической компании DSM Group.

В компании отмечают, что ассортимент иностранных лекарств сокращается как минимум с 2020 года. Всего за пять лет ассортимент сократился почти на 36%.

Снижение импортного ассортимента наиболее заметно в группе лекарств для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, отмечают в аналитической компании RNC Pharma. При этом, в некоторых категориях напротив наблюдается рост — например, в группе лекарств для лечения онкологии, говорят аналитики. В группе инсулинов количество доступных товарных наименований не изменилось.

Представители рынка отмечают, что часть импортных препаратов «либо официально ушла с российского рынка, либо временно отсутствует». Также они обращают внимание на то, что в России появляется все больше отечественных аналогов иностранных препаратов. Аналоги зачастую дешевле импортных лекарств, поэтому более востребованы у российских потребителей. Аптеки в свою очередь «переключаются на ассортимент, который наиболее востребован», считают представители фармрынка.

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Аля Трынова © Вечерние ведомости


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