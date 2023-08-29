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ВТБ Лизинг и «Интертехника» заключили соглашение о сотрудничестве
Фото: ВТБ Лизинг
Документ позволит клиентам ВТБ Лизинг пополнять и обновлять автопарки техникой Shacman с субсидией на аванс в размере 300 тыс. рублей. Подписи под соглашением поставили генеральный директор ВТБ Лизинг Антон Мусатов и генеральный директор «ИнтерТехника» Рустам Шарипов. Соглашение было заключено на выставке коммерческих автомобилей Comtrans 2023.
В рамках совместной программы клиентам ВТБ Лизинг станут доступны наиболее востребованные модели: самосвалы Shacman X3000 и X5000, тягачи X3000, X5000, X6000, а также новинка — шторный прицеп, представленный на выставке. Все условия договора лизинга в остальном остаются неизменными.
Вся техника Shacman поступает в Россию после полного комплекса испытаний, проверок и получения сертификатов качества и соответствия стандартам РФ, она также адаптирована под погодные условия.
В рамках совместной программы клиентам ВТБ Лизинг станут доступны наиболее востребованные модели: самосвалы Shacman X3000 и X5000, тягачи X3000, X5000, X6000, а также новинка — шторный прицеп, представленный на выставке. Все условия договора лизинга в остальном остаются неизменными.
«Партнерское соглашение с дистрибьютором техники Shacman нацелено на поддержку российского малого и среднего бизнеса. Предлагаемые условия позволят представителям строительного сектора и перевозчикам снизить первоначальные затраты на технику, необходимую для решения их бизнес-задач.
Мы надеемся на долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество с «Интертехника», так как видим заинтересованность со стороны наших клиентов в продукции Shacman: её продажи за 7 месяцев текущего года выросли в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ожидаем, что новое предложение кратно увеличит продажи бренда»,
Мы надеемся на долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество с «Интертехника», так как видим заинтересованность со стороны наших клиентов в продукции Shacman: её продажи за 7 месяцев текущего года выросли в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ожидаем, что новое предложение кратно увеличит продажи бренда»,
— прокомментировал Антон Мусатов.
Вся техника Shacman поступает в Россию после полного комплекса испытаний, проверок и получения сертификатов качества и соответствия стандартам РФ, она также адаптирована под погодные условия.
«Одной из ключевых ценностей для клиента является быстрое и дешёвое финансирование поставок грузовой техники – залог непрерывного развития важнейших отраслей российской экономики. Сотрудничество таких участников отрасли, как Sinoway Group (ООО ИнтерТехника) и ВТБ Лизинг, позволяет предоставить отечественному бизнесу широкий выбор современного и функционального грузового транспорта Shacman. А удобные программы лизинга позволят сделать расширение автопарка еще более доступным»,
— отметил Рустам Шарипов.
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