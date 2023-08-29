ВТБ Лизинг и «Интертехника» заключили соглашение о сотрудничестве

— прокомментировал Антон Мусатов.

«Партнерское соглашение с дистрибьютором техники Shacman нацелено на поддержку российского малого и среднего бизнеса. Предлагаемые условия позволят представителям строительного сектора и перевозчикам снизить первоначальные затраты на технику, необходимую для решения их бизнес-задач.Мы надеемся на долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество с «Интертехника», так как видим заинтересованность со стороны наших клиентов в продукции Shacman: её продажи за 7 месяцев текущего года выросли в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ожидаем, что новое предложение кратно увеличит продажи бренда»,