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Под Выборгом грузовик въехал в группу велосипедистов, есть погибшие
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
Под Выборгом в Ленинградской области автомобиль наехал на группу велосипедистов.
Погибли два человека, пишет Интерфакс со ссылкой на экстренные службы. Еще девять велосипедистов госпитализированы.
По данным издания «Подъем», в группу подростков-велосипедистов и сопровождающую их машину врезалась фура.
Комментариев от ГИБДД пока нет.
Обновлено. В ГУМВД по Ленинградской области подтвердили данные о ДТП. По уточненным данным, КАМАЗ протаранил группу велосипедистов на 60-м километре автотрассы «Скандинавия».
«Полиция устанавливает обстоятельства смертельной аварии на трассе "Скандинавия" в Ленобласти. По предварительным данным, погибли не менее двух человек. КАМАЗ протаранил группу велосипедистов на трассе на 60-м километре автотрассы Скандинавия". Обстоятельства происшествия устанавливаются», — говорится в сообщении главка.
На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и «Скорой помощи».
Погибли два человека, пишет Интерфакс со ссылкой на экстренные службы. Еще девять велосипедистов госпитализированы.
По данным издания «Подъем», в группу подростков-велосипедистов и сопровождающую их машину врезалась фура.
Комментариев от ГИБДД пока нет.
Обновлено. В ГУМВД по Ленинградской области подтвердили данные о ДТП. По уточненным данным, КАМАЗ протаранил группу велосипедистов на 60-м километре автотрассы «Скандинавия».
«Полиция устанавливает обстоятельства смертельной аварии на трассе "Скандинавия" в Ленобласти. По предварительным данным, погибли не менее двух человек. КАМАЗ протаранил группу велосипедистов на трассе на 60-м километре автотрассы Скандинавия". Обстоятельства происшествия устанавливаются», — говорится в сообщении главка.
На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и «Скорой помощи».
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