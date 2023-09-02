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СМИ: в Красноярске уволили заведующую детсадом после публикации откровенных фотографий

17.03 Вторник, 5 сентября 2023
Фото: Вечерние Ведомости
В Красноярске молодую заведующую детским садом уволили после публикации в соцсетях откровенных фотографий и видео.

Ранее в местных СМИ и телеграм-каналах появилась информация о том, что на заведующую пожаловались родители воспитанников детсада. В коллективной жалобе в управление образования, которую опубликовал Mash, родители написали, что под руководством заведующей якобы постоянно увольняются опытные специалисты, а зарплату сотрудникам снизили. Также, со слов родителей, руководство не решает проблемы детсада, связанные с ремонтом, покупкой техники и пособий.

Отдельно родители обращают внимание чиновников на «моральный облик» заведующей, которая, по их словам, «на личных страницах в сети интернет выкладывает непристойные видео и фото», не соответствующие «статусу руководителя дошкольного учреждения».

После того, как фото и видео появились в родительских чатах и телеграм-каналах, на ситуацию обратила внимание краевая прокуратура. В ведомстве организовали проверку по сообщениям СМИ «о ненадлежащем исполнении обязанностей руководителем детского сада №227 в Красноярске».

«Результаты проведения городской администрацией служебной проверки в отношении и.о. заведующего детским садом поставлены на контроль в прокуратуре. В настоящее время руководитель учреждения не осуществляет трудовую деятельность в связи с нахождением в отпуске. По результатам проверки, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования, обеспечено фактическое устранение нарушений закона», — сообщили в прокуратуре.

Во вторник в СМИ появилась информация о том, что заведующую уже уволили. Как пишут РИА Новости со ссылкой на источник в администрации города, девушку уволили в связи «со скандалом в соцсетях».

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Аля Трынова © Вечерние ведомости


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