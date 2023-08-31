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Пассажирский Airbus экстренно сел в «Шереметьево» из-за проблем с двигателем
Архивный снимок. Фото: Вечерние Ведомости
Пассажирский Airbus «Аэрофлота» экстренно сел в «Шереметьево».
По данным РИА Новости, причиной экстренной посадки стала «проблема с одним из двигателей». Самолету понадобился второй заход на посадку.
Экстренные службы сообщают, что «все благополучно». Airbus А320 выполнял рейс из Пензы, пишет агентство.
Официальной информации об этом пока нет.
По данным РИА Новости, причиной экстренной посадки стала «проблема с одним из двигателей». Самолету понадобился второй заход на посадку.
Экстренные службы сообщают, что «все благополучно». Airbus А320 выполнял рейс из Пензы, пишет агентство.
Официальной информации об этом пока нет.
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