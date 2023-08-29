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Во Владимирской области ищут водителя, который наехал на полицейского
Фото: Владислав Постников/Вечерние Ведомости
Во Владимирской области полиция ищет водителя, который наехал на сотрудника ППС, уходя от погони.
Это произошло 3 сентября. По данным главка, водитель автомобиля ГАЗ не выполнил требования инспекторов ДПС об остановке и попытался скрыться. Началась погоня, о чем проинформировали другие экипажи и наряд ППС.
«Двигаясь дальше по автодороге, правонарушитель совершил наезд на сотрудника патрульно-постовой службы, после чего продолжил движение. В результате ДТП полицейский с травмой ноги был доставлен в медицинское учреждение. Ему оказана помощь и назначено амбулаторное лечение», — сообщают в полиции.
Догнать правонарушителя полицейские не смогли. Водитель бросил машину в лесном массиве, а сам скрылся. Сейчас его ищут.
Это произошло 3 сентября. По данным главка, водитель автомобиля ГАЗ не выполнил требования инспекторов ДПС об остановке и попытался скрыться. Началась погоня, о чем проинформировали другие экипажи и наряд ППС.
«Двигаясь дальше по автодороге, правонарушитель совершил наезд на сотрудника патрульно-постовой службы, после чего продолжил движение. В результате ДТП полицейский с травмой ноги был доставлен в медицинское учреждение. Ему оказана помощь и назначено амбулаторное лечение», — сообщают в полиции.
Догнать правонарушителя полицейские не смогли. Водитель бросил машину в лесном массиве, а сам скрылся. Сейчас его ищут.
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