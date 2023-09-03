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В Красноярске пятилетний ребенок сбежал из детсада, возбуждено уголовное дело
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В Красноярске пятилетний ребенок убежал из детского сада. В СК возбудили уголовное дело.
По данным следствия, это произошло еще седьмого августа. «5-летний воспитанник муниципального детского сада, не находясь под должным присмотром воспитателей во время прогулки, подошел к калитке и нажал сигнал домофона. Охранник, не увидев никого на экране, не убедившись в безопасности своих действий, все же открыл калитку, через которую ребенок самостоятельно покинул территорию дошкольного учреждения»,— сообщает СУ СК по региону.
Мальчик гулял один целый час. Его увидели у проезжей части дороги и сообщили в полицию.
«При этом сообщение от заведующей детского сада о пропаже воспитанника поступило в отдел полиции только через два часа после его исчезновения, что допустило реальную угрозу жизни и здоровью ребенка», — говорится в релизе СК.
По уголовному делу проверяют сотрудников детского сада и частной охранной организации.
По данным следствия, это произошло еще седьмого августа. «5-летний воспитанник муниципального детского сада, не находясь под должным присмотром воспитателей во время прогулки, подошел к калитке и нажал сигнал домофона. Охранник, не увидев никого на экране, не убедившись в безопасности своих действий, все же открыл калитку, через которую ребенок самостоятельно покинул территорию дошкольного учреждения»,— сообщает СУ СК по региону.
Мальчик гулял один целый час. Его увидели у проезжей части дороги и сообщили в полицию.
«При этом сообщение от заведующей детского сада о пропаже воспитанника поступило в отдел полиции только через два часа после его исчезновения, что допустило реальную угрозу жизни и здоровью ребенка», — говорится в релизе СК.
По уголовному делу проверяют сотрудников детского сада и частной охранной организации.
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