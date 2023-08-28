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Курская АЭС после удара БПЛА по Курчатову работает в штатном режиме
Фото: официальный телеграм-канал Курской АЭС
Курская АЭС после удара БПЛА по Курчатову работает в штатном режиме.
«Курская АЭС работает в штатном режиме. На Курской АЭС в работе на мощности, установленной диспетчерским графиком, находятся энергоблоки № 2 и № 3. Энергоблок № 4 — в плановом ремонте с 18 августа 2023 года. Энергоблок № 1 — в режиме эксплуатации "без генерации"», — сообщает официальный телеграм-канал АЭС.
Уточняется, что радиационный фон на самой станции и в районе ее расположения «находится на уровне природного».
Утром в пятницу губернатор Курской области Старовойт сообщил об атаке беспилотника в Курчатове.
«Курская АЭС работает в штатном режиме. На Курской АЭС в работе на мощности, установленной диспетчерским графиком, находятся энергоблоки № 2 и № 3. Энергоблок № 4 — в плановом ремонте с 18 августа 2023 года. Энергоблок № 1 — в режиме эксплуатации "без генерации"», — сообщает официальный телеграм-канал АЭС.
Уточняется, что радиационный фон на самой станции и в районе ее расположения «находится на уровне природного».
Утром в пятницу губернатор Курской области Старовойт сообщил об атаке беспилотника в Курчатове.
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