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Губернатор Старовойт сообщил об атаке БПЛА в Курчатове, где расположена АЭС
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
Губернатор Курской области Старовойт сообщил об атаке беспилотника в Курчатове.
«Подробности об утреннем налёте БПЛА на Курчатов. Подтверждено попадание одного беспилотника по нежилому зданию, незначительно поврежден фасад. Пострадавших нет. Падение второго БПЛА не подтверждено — пролёт первого беспилотника был ошибочно принят за ещё один», — написал утром губернатор.
Изначально сообщалось, что город атаковали два беспилотника, повредившие административное здание и жилой дом.
О каком именно нежилом здании идет речь, губернатор не уточняет.
Добавим, что в Курчатове, в 40 км от Курска, расположена Курская атомная электростанция.
«Подробности об утреннем налёте БПЛА на Курчатов. Подтверждено попадание одного беспилотника по нежилому зданию, незначительно поврежден фасад. Пострадавших нет. Падение второго БПЛА не подтверждено — пролёт первого беспилотника был ошибочно принят за ещё один», — написал утром губернатор.
Изначально сообщалось, что город атаковали два беспилотника, повредившие административное здание и жилой дом.
О каком именно нежилом здании идет речь, губернатор не уточняет.
Добавим, что в Курчатове, в 40 км от Курска, расположена Курская атомная электростанция.
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