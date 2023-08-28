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Кандидат на пост главы Хакасии попал в реанимацию в тяжелом состоянии
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
Кандидат на пост главы Хакасии депутат Госдумы Сергей Сокол («ЕР») госпитализирован, он находится в реанимации в тяжелом состоянии.
Об этом сообщает пресс-служба партии.
«Депутат Госдумы (Единая Россия) вечером в четверг, 31 августа, был экстренно госпитализирован с обострением после ранее перенесенного перитонита. Врачи госпиталя диагностировали у Сергея Сокола венозный мезэнтериальный тромбоз и острую кишечную непроходимость. Сейчас он находится в реанимации», — говорится в сообщении.
Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак навестил депутата в госпитале им. А.А. Вишневского. «Ночью навестил Сергея. Состояние тяжелое. Поговорил с врачами. Ждем результатов консилиума», — сказал Турчак.
В партии добавили, что 21 июля Сокол попал в городскую больницу Абакана с перитонитом, где медики провели ему экстренную операцию. Из больницы его выписали 1 августа.
В последние дни депутат проводил встречи в рамках избирательной кампании. Ранее он был выдвинут кандидатом от «ЕР» на выборы главы Хакасии.
Об этом сообщает пресс-служба партии.
«Депутат Госдумы (Единая Россия) вечером в четверг, 31 августа, был экстренно госпитализирован с обострением после ранее перенесенного перитонита. Врачи госпиталя диагностировали у Сергея Сокола венозный мезэнтериальный тромбоз и острую кишечную непроходимость. Сейчас он находится в реанимации», — говорится в сообщении.
Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак навестил депутата в госпитале им. А.А. Вишневского. «Ночью навестил Сергея. Состояние тяжелое. Поговорил с врачами. Ждем результатов консилиума», — сказал Турчак.
В партии добавили, что 21 июля Сокол попал в городскую больницу Абакана с перитонитом, где медики провели ему экстренную операцию. Из больницы его выписали 1 августа.
В последние дни депутат проводил встречи в рамках избирательной кампании. Ранее он был выдвинут кандидатом от «ЕР» на выборы главы Хакасии.
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