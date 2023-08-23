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В Хабаровском крае подтвердился случай заболевания корью
Фото: Юлия Медведева/Вечерние Ведомости
У жительницы Хабаровского края подтвердилось заболевание корью.
«В Хабаровском крае подтвердился случай заболевания корью. Региональный Минздрав и Управление Роспотребнадзора держат ситуацию на контроле», — сообщает в четверг Минздрав Хабаровского края.
В ведомстве добавили, что проводится «подчищающая иммунизация контактных лиц».
Ранее корь заподозрили у жительницы Хабаровска, которая вернулась домой из Турции (с остановкой в Москве). У женщины была сыпь и высокая температура.
«В Хабаровском крае подтвердился случай заболевания корью. Региональный Минздрав и Управление Роспотребнадзора держат ситуацию на контроле», — сообщает в четверг Минздрав Хабаровского края.
В ведомстве добавили, что проводится «подчищающая иммунизация контактных лиц».
Ранее корь заподозрили у жительницы Хабаровска, которая вернулась домой из Турции (с остановкой в Москве). У женщины была сыпь и высокая температура.
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