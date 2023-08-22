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В Уссурийском округе эвакуируют людей из-за угрозы подмыва дамбы

11.08 Четверг, 31 августа 2023
Фото: ГУ МЧС по Приморскому краю
В Приморье продолжают бороться со стихией, из-за мощных ливней и наводнений жителей эвакуируют в пункты временного размещения.

В четверг власти Уссурийского городского округа объявили об эвакуации жителей из-за угрозы подмыва грунта на дамбе.

«В связи с угрозой подмыва дамбы жителей Пуциловской территории эвакуируют из домов и отправляют в безопасные места на возвышенности», — сообщает администрация округа.

Об опасности подмыва предупреждают дежурные, которые круглосуточно наблюдают за состоянием местного водохранилища.

«После наводнения, вызванного прохождением тайфуна Ханум 12-13 августа, на Малоказаченском водохранилище был установлен дежурный круглосуточный пост. Сегодня от него поступила информация, что паводковый водосброс на водохранилище не справляется со своей функцией, поэтому возможен подмыв грунта. Существует угроза подтопления домохозяйств. Жителей эвакуируют спасатели», — сообщают власти округа.

В администрации напомнили правила поведения при наводнении. Среди них в том числе такие рекомендации: «Никуда не звоните, чтобы не перегружать телефонные линии. Берите с собой только то, что абсолютно необходимо (аптечку первой помощи, документы, медикаменты). Обезопасьте домашних животных, отвяжите цепных собак» и другие.

Добавим, что, по данным экстренных служб на четверг, количество отрезанных от дорожного сообщения населенных пунктов в Приморье достигло 42. По данным МЧС по Приморью, с начала ЧС в регионе спасателями эвакуировано около семи тысяч человек, из них 982 ребенка.

Накануне власти Приморья сообщили, что эвакуация идет в Барабаше, там подтоплены 200 домов. Местные жители получают продуктовые наборы, питьевую воду и постельные принадлежности, в местной школе организовано бесплатное питание, сообщил глава региона Кожемяко.

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Аля Трынова © Вечерние ведомости


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