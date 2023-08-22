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Собянин сообщил об очередном беспилотнике, летевшем по направлению к Москве
Фото: kremlin.ru/CC BY 3.0
Мэр Москвы Собянин сообщил об очередном беспилотнике, который, по его словам, направлялся к столице.
Дрон был уничтожен в Воскресенском районе.
«Сегодня силами ПВО в Воскресенском районе уничтожен беспилотник, летевший по направлению к Москве. Предварительно пострадавших и разрушений нет. Экстренные службы работают на месте произошедшего», — написал Собянин в телеграм-канале.
Информацию подтвердили в Минобороны РФ. «Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Воскресенского района Московской области», — говорится в сообщении ведомства.
Московские аэропорты вновь вводили ограничения на прием и вылет самолетов.
Накануне несколько регионов РФ атаковали беспилотники.
Дрон был уничтожен в Воскресенском районе.
«Сегодня силами ПВО в Воскресенском районе уничтожен беспилотник, летевший по направлению к Москве. Предварительно пострадавших и разрушений нет. Экстренные службы работают на месте произошедшего», — написал Собянин в телеграм-канале.
Информацию подтвердили в Минобороны РФ. «Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Воскресенского района Московской области», — говорится в сообщении ведомства.
Московские аэропорты вновь вводили ограничения на прием и вылет самолетов.
Накануне несколько регионов РФ атаковали беспилотники.
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