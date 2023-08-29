Несколько российских регионов минувшей ночью были атакованы беспилотниками

Аля Трынова © Вечерние ведомости

В ночь на 30 августа несколько регионов России были атакованы беспилотниками.В Пскове был атакован военно-гражданский аэродром. Видео с места опубликовал в своем телеграм-канале губернатор Ведерников. В соцсетях очевидцы сообщали о серии взрывов. В аэропорту возник пожар.По информации ТАСС, повреждения получили четыре военно-транспортных самолета Ил-76. Губернатор объявил о том, что в аэропорту на 30 августа отменены рейсы «до выяснения характера возможного повреждения ВПП».Жертв, «по предварительным данным» властей, нет.Мэр Москвы сообщил о попытке массовой атаки дронов в ЦФО, один из беспилотников направлялся к Москве.«Сегодня ночью была предпринята попытка массовой атаки беспилотников в Центральном федеральном округе. Один из БПЛА, направлявшийся к Москве, был уничтожен силами ПВО в Рузском районе», — написал Собянин.По его данным, «предварительно пострадавших и разрушений нет».В Минобороны также сообщили, что беспилотный летательный аппарат был перехвачен и потерпел крушение над территорией Рузского района Московской области.В Минобороны без подробностей сообщили, что беспилотный летательный аппарат минувшей ночью был уничтожен над территорией Орловской области.В Рязанской области, по данным ведомства, дежурными средствами ПВО были сбиты два беспилотника.Еще один беспилотник был уничтожен над территорией Калужской области.Губернатор Брянской области Богомаз сообщил об атаке нескольких дронов.По его данным, над Брянском были сбиты три беспилотных аппарата самолетного типа. Позже он сообщил, что сбит беспилотный летательный аппарат над Советским районом Брянска. «В результате падения беспилотника частично повреждены крыша и остекление административного здания. Имеется возгорание. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — написал Богомаз минувшей ночью.Администрация города сообщила, что взрыв произошел в здании СК, в здании были выбиты окна.Кроме того, по данным губернатора, два дрона попытались атаковать телебашню. «Два беспилотника пытались атаковать телебашню. Возгорание на месте сбитых беспилотников ликвидировано», — говорится в сообщении.«Пострадавших и разрушений нет», добавил губернатор.В соцсетях жители также сообщали о «мощных взрывах».