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Военные Габона объявили о роспуске органов власти
Фото: Вечерние Ведомости
Военные Габона объявили о роспуске органов власти и отмене результатов президентских выборов.
По данным Reuters, военные выступили на национальном телевидении, они заявили, что границы якобы закрыты. В стране введен комендантский час, заблокирован доступ в интернет, приостановлено вещание французской радиостанции RFI и канала France 24. Военные заявили, что намерены «покончить с действующим режимом».
СМИ сообщают, что в столице страны слышна стрельба. Власти ситуацию пока не комментировали, отмечает издание. Местонахождение действующего президента также неизвестно, последний раз он был на публике в субботу во время выборов.
Действующий президент Али Бонго Ондимба был переизбран на пост главы государства, об этом в среду заявила избирательная комиссия. Он набрал 64,2 процента голосов.
Али Бонго Ондимба занимает этот пост c 16 октября 2009 года. Он стал президентом после смерти своего отца, бывшего главы государства Омара Бонго.
По данным Reuters, военные выступили на национальном телевидении, они заявили, что границы якобы закрыты. В стране введен комендантский час, заблокирован доступ в интернет, приостановлено вещание французской радиостанции RFI и канала France 24. Военные заявили, что намерены «покончить с действующим режимом».
СМИ сообщают, что в столице страны слышна стрельба. Власти ситуацию пока не комментировали, отмечает издание. Местонахождение действующего президента также неизвестно, последний раз он был на публике в субботу во время выборов.
Действующий президент Али Бонго Ондимба был переизбран на пост главы государства, об этом в среду заявила избирательная комиссия. Он набрал 64,2 процента голосов.
Али Бонго Ондимба занимает этот пост c 16 октября 2009 года. Он стал президентом после смерти своего отца, бывшего главы государства Омара Бонго.
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