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Калужский губернатор сообщил о еще одном сбитом беспилотнике
Архивный снимок. Фото: Вечерние Ведомости
Губернатор Калужской области Шапша сообщил, что днем в регионе был сбит еще один беспилотник.
«Сегодня днем на территории Дзержинского района силами ПВО был сбит еще один БПЛА. Обломки беспилотника упали вне населенных пунктов», — написал Шапша в телеграм-канале. Он утверждает, что пострадавших и разрушения инфраструктуры нет.
Минувшей ночью глава региона сообщил, что на территории Сухиничского района был уничтожен БПЛА самолетного типа. По его словам, было нарушено остекление одного жилого дома.
Кроме того, в Дзержинском районе «произошло попадание БПЛА в пустой резервуар для хранения нефтепродуктов», говорится в телеграм-канале губернатора. «В результате произошло возгорание, которое было оперативно ликвидировано. Пострадавших нет», — заявил глава региона.
Он объяснил, что «громкий хлопок», который слышали жители, – это «результат подрыва взрывчатки», которая, с его слов, осталась на месте падения сбитого БПЛА в Дзержинском районе. «Группа саперов, обследовав опасный груз, приняла решение уничтожить его», — сообщил Шапша.
Минувшей ночью несколько регионов были атакованы беспилотниками.
«Сегодня днем на территории Дзержинского района силами ПВО был сбит еще один БПЛА. Обломки беспилотника упали вне населенных пунктов», — написал Шапша в телеграм-канале. Он утверждает, что пострадавших и разрушения инфраструктуры нет.
Минувшей ночью глава региона сообщил, что на территории Сухиничского района был уничтожен БПЛА самолетного типа. По его словам, было нарушено остекление одного жилого дома.
Кроме того, в Дзержинском районе «произошло попадание БПЛА в пустой резервуар для хранения нефтепродуктов», говорится в телеграм-канале губернатора. «В результате произошло возгорание, которое было оперативно ликвидировано. Пострадавших нет», — заявил глава региона.
Он объяснил, что «громкий хлопок», который слышали жители, – это «результат подрыва взрывчатки», которая, с его слов, осталась на месте падения сбитого БПЛА в Дзержинском районе. «Группа саперов, обследовав опасный груз, приняла решение уничтожить его», — сообщил Шапша.
Минувшей ночью несколько регионов были атакованы беспилотниками.
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