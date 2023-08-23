Аля Трынова © Вечерние ведомости

Над Иркутской областью пролетел яркий болид. Об этом в среду сообщили пользователи соцсетей.Жители региона пишут, что видели яркий объект в небе в нескольких населенных пунктах. В Ангарске метеор попал на запись камеры домофона.«Яркий болид пролетел и сгорел. В Ангарске его засняла случайно видеокамера, пролетел он километрах в двухстах от Ангарска. Может и за триста. Их очень далеко видно», — рассказал РИА Новости директор астрономической лаборатории ИГУ Сергей Язев.По его словам, болид «до Земли вряд ли долетел».