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Над Иркутской областью пролетел яркий болид
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Над Иркутской областью пролетел яркий болид. Об этом в среду сообщили пользователи соцсетей.
Жители региона пишут, что видели яркий объект в небе в нескольких населенных пунктах. В Ангарске метеор попал на запись камеры домофона.
«Яркий болид пролетел и сгорел. В Ангарске его засняла случайно видеокамера, пролетел он километрах в двухстах от Ангарска. Может и за триста. Их очень далеко видно», — рассказал РИА Новости директор астрономической лаборатории ИГУ Сергей Язев.
По его словам, болид «до Земли вряд ли долетел».
Жители региона пишут, что видели яркий объект в небе в нескольких населенных пунктах. В Ангарске метеор попал на запись камеры домофона.
«Яркий болид пролетел и сгорел. В Ангарске его засняла случайно видеокамера, пролетел он километрах в двухстах от Ангарска. Может и за триста. Их очень далеко видно», — рассказал РИА Новости директор астрономической лаборатории ИГУ Сергей Язев.
По его словам, болид «до Земли вряд ли долетел».
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