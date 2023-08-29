Возрастное ограничение 18+
В Брянске в результате уничтожения беспилотника повреждено здание СК
Архивный снимок. Фото: Вечерние Ведомости
Власти подтвердили, что в Брянске в результате уничтожения беспилотника повреждено здание СК.
«Сегодня над Брянском было сбито 3 беспилотных летательных аппарата. В результате уничтожения одного из них, в здании Следственного Управления Следственного комитета по Брянской области выбило стекла. По предварительной информации, пострадавших нет», — сообщает администрация города.
Ранее власти обратились к СМИ и пользователям соцсетей с просьбой «пользоваться информацией и формулировками, опубликованными официальными источниками». Администрация попросила «не публиковать конкретные адреса объектов, пострадавших из-за атак».
Минувшей ночью губернатор Брянской области Богомаз сообщил об атаке дронов. По его данным, повреждения получило административное здание, на месте возникло возгорание. Кроме того, по его словам, два дрона попытались атаковать телебашню.
Беспилотники минувшей ночью массово атаковали несколько российских регионов.
«Сегодня над Брянском было сбито 3 беспилотных летательных аппарата. В результате уничтожения одного из них, в здании Следственного Управления Следственного комитета по Брянской области выбило стекла. По предварительной информации, пострадавших нет», — сообщает администрация города.
Ранее власти обратились к СМИ и пользователям соцсетей с просьбой «пользоваться информацией и формулировками, опубликованными официальными источниками». Администрация попросила «не публиковать конкретные адреса объектов, пострадавших из-за атак».
Минувшей ночью губернатор Брянской области Богомаз сообщил об атаке дронов. По его данным, повреждения получило административное здание, на месте возникло возгорание. Кроме того, по его словам, два дрона попытались атаковать телебашню.
Беспилотники минувшей ночью массово атаковали несколько российских регионов.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».