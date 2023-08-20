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СК: в Махачкале стая агрессивных собак загнала мальчика в море
Фото: Вечерние Ведомости
В Махачкале стая собак напала на мальчика. Он смог спастись от агрессивных животных, только забежав в море.
СК проводит доследственную проверку.
Видео появилось в сети накануне. Судя по записи, ребенка преследовали около десяти собак.
«По предварительным данным, на берегу моря в поселке Редукторный Ленинского района в городе Махачкале стая собак напала на малолетнего. Спасаясь от безнадзорных животных, мальчик был вынужден зайти в воду», — сообщили в СК РФ.
Оценка будет дана действиям или бездействию должностных лиц, ответственных за отлов безнадзорных животных, добавили в ведомстве.
В местных СМИ появилась информация о том, что собак на берегу подкармливает местная жительница.
Сообщается, что ребенок госпитализирован, у него один укус, ссадины и царапины.
СК проводит доследственную проверку.
Видео появилось в сети накануне. Судя по записи, ребенка преследовали около десяти собак.
«По предварительным данным, на берегу моря в поселке Редукторный Ленинского района в городе Махачкале стая собак напала на малолетнего. Спасаясь от безнадзорных животных, мальчик был вынужден зайти в воду», — сообщили в СК РФ.
Оценка будет дана действиям или бездействию должностных лиц, ответственных за отлов безнадзорных животных, добавили в ведомстве.
В местных СМИ появилась информация о том, что собак на берегу подкармливает местная жительница.
Сообщается, что ребенок госпитализирован, у него один укус, ссадины и царапины.
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