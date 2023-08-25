В турецком Бодруме произошла перестрелка в отеле, есть погибший

Аля Трынова © Вечерние ведомости

В турецком Бодруме произошла перестрелка в отеле, пишут местные СМИ.По информации газеты Yeni Şafak, к гостинице подъехали трое неизвестных, они открыли огонь по людям. Сообщается, что один человек погиб, еще трое с ранениями доставлены в больницу.Стрелявших ищет полиция. Их мотивы пока неизвестны.Бодрум — популярное место отдыха у туристов, рядом с ним расположены несколько курортных городов.