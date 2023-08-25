Возрастное ограничение 18+
В турецком Бодруме произошла перестрелка в отеле, есть погибший
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В турецком Бодруме произошла перестрелка в отеле, пишут местные СМИ.
По информации газеты Yeni Şafak, к гостинице подъехали трое неизвестных, они открыли огонь по людям. Сообщается, что один человек погиб, еще трое с ранениями доставлены в больницу.
Стрелявших ищет полиция. Их мотивы пока неизвестны.
Бодрум — популярное место отдыха у туристов, рядом с ним расположены несколько курортных городов.
По информации газеты Yeni Şafak, к гостинице подъехали трое неизвестных, они открыли огонь по людям. Сообщается, что один человек погиб, еще трое с ранениями доставлены в больницу.
Стрелявших ищет полиция. Их мотивы пока неизвестны.
Бодрум — популярное место отдыха у туристов, рядом с ним расположены несколько курортных городов.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Несколько человек погибло в ДТП неподалёку от Ганиной Ямы
25 августа 2023
25 августа 2023
Мотоциклист получил серьёзные травмы в ДТП на Полевском тракте
24 августа 2023
24 августа 2023