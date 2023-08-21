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Собянин сообщил о сбитом беспилотнике в районе Люберец
Фото: Вечерние Ведомости
Мэр Москвы Собянин сообщил об очередном сбитом беспилотнике. Дрон уничтожен ПВО минувшей ночью над Люберцами.
«Сегодня силами ПВО в районе Люберец уничтожен беспилотник, летевший по направлению к Москве. Предварительно пострадавших и разрушений нет», — заявил мэр Москвы.
На месте работают экстренные службы.
В Минобороны эту информацию подтвердили, уточнив, что дрон был уничтожен около 4.30 (мск). «БПЛА уничтожен средствами ПВО в воздухе над территорией Люберецкого района Московской области», — сообщили в Минобороны.
По данным Росавиации, минувшей ночью были ограничены полеты в московских аэропортах, а также в подмосковном Жуковском.
«Ранее, рано утром, в целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов были временно ограничены полеты из Внуково, Домодедово и Жуковского. При этом аэропорты закрывались частично, выпуск самолетов был разрешён», — сообщает Росавиация.
На запасные аэропорты ушло 10 воздушных судов, добавили в ведомстве.
На данный момент аэропорты Москвы и аэропорт Жуковский работают в штатном режиме.
«Сегодня силами ПВО в районе Люберец уничтожен беспилотник, летевший по направлению к Москве. Предварительно пострадавших и разрушений нет», — заявил мэр Москвы.
На месте работают экстренные службы.
В Минобороны эту информацию подтвердили, уточнив, что дрон был уничтожен около 4.30 (мск). «БПЛА уничтожен средствами ПВО в воздухе над территорией Люберецкого района Московской области», — сообщили в Минобороны.
По данным Росавиации, минувшей ночью были ограничены полеты в московских аэропортах, а также в подмосковном Жуковском.
«Ранее, рано утром, в целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов были временно ограничены полеты из Внуково, Домодедово и Жуковского. При этом аэропорты закрывались частично, выпуск самолетов был разрешён», — сообщает Росавиация.
На запасные аэропорты ушло 10 воздушных судов, добавили в ведомстве.
На данный момент аэропорты Москвы и аэропорт Жуковский работают в штатном режиме.
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