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Суд в Новосибирске прекратил уголовное дело музыканта Кортнева
Фото: Вечерние Ведомости
Мировой суд в Новосибирске прекратил уголовное дело в отношении музыканта Алексея Кортнева.
Напомним, уголовное дело было возбуждено по статье 319 УК «Оскорбление представителя власти». В феврале этого года на концерт с участием музыканта приехали полицейские, им поступило сообщение о задымлении в кафе. Мероприятие отменили, в здании объявили эвакуацию.
«Алексей Кортнев, будучи недовольным отменой выступления возглавляемой им группы "Несчастный случай", публично оскорбил представителя власти – капитана полиции – показал ему неприличный жест в виде среднего пальца своей правой руки», — сообщается в группе судов общей юрисдикции Новосибирской области.
Там уточнили, что музыкант извинился перед капитаном полиции и возместил ему моральный вред в размере 70000 рублей.
В судебном заседании музыкант «раскаялся в содеянном», его защитник заявил ходатайство о прекращении уголовного дела. Потерпевший капитан полиции поддержал ходатайство (однако дело рассматривалось в его отсутствие). Гособвинитель в процессе возражал против прекращения дела.
Между тем, судья встал на сторону музыканта. «В связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа он освобожден от уголовной ответственности. Кортневу А.А. назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 20000 рублей в доход государства», — сообщили в суде.
Там добавили, что музыкант уже уведомил суд об оплате штрафа.
Напомним, уголовное дело было возбуждено по статье 319 УК «Оскорбление представителя власти». В феврале этого года на концерт с участием музыканта приехали полицейские, им поступило сообщение о задымлении в кафе. Мероприятие отменили, в здании объявили эвакуацию.
«Алексей Кортнев, будучи недовольным отменой выступления возглавляемой им группы "Несчастный случай", публично оскорбил представителя власти – капитана полиции – показал ему неприличный жест в виде среднего пальца своей правой руки», — сообщается в группе судов общей юрисдикции Новосибирской области.
Там уточнили, что музыкант извинился перед капитаном полиции и возместил ему моральный вред в размере 70000 рублей.
В судебном заседании музыкант «раскаялся в содеянном», его защитник заявил ходатайство о прекращении уголовного дела. Потерпевший капитан полиции поддержал ходатайство (однако дело рассматривалось в его отсутствие). Гособвинитель в процессе возражал против прекращения дела.
Между тем, судья встал на сторону музыканта. «В связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа он освобожден от уголовной ответственности. Кортневу А.А. назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 20000 рублей в доход государства», — сообщили в суде.
Там добавили, что музыкант уже уведомил суд об оплате штрафа.
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