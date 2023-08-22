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Губернатор Калужской области сообщил о сбитом беспилотнике
Фото: Вечерние Ведомости
Губернатор Калужской области Шапша сообщил о сбитом беспилотнике.
«На территории Бабынинского района в 11 час. 57 мин. силами ПВО был уничтожен БПЛА», — говорится в телеграм-канале губернатора.
По его словам, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.
Ранее в пятницу он заявил о сбитой ракете С-200 в регионе.
«На территории Бабынинского района в 11 час. 57 мин. силами ПВО был уничтожен БПЛА», — говорится в телеграм-канале губернатора.
По его словам, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.
Ранее в пятницу он заявил о сбитой ракете С-200 в регионе.
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