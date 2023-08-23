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Губернатор Калужской области Шапша сообщил о сбитой ПВО ракете
Фото: kremlin.ru/CC BY 3.0
Губернатор Калужской области Шапша сообщил о сбитой ракете.
«Сегодня в 00 часов 30 минут в Малоярославецком и Жуковском районах работали силы ПВО. По информации Минобороны РФ, средствами ПВО была уничтожена ракета доработанного комплекса ПВО С-200», — написал глава региона в телеграм-канале.
По его данным, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет. Другие подробности не приводятся.
«Сегодня в 00 часов 30 минут в Малоярославецком и Жуковском районах работали силы ПВО. По информации Минобороны РФ, средствами ПВО была уничтожена ракета доработанного комплекса ПВО С-200», — написал глава региона в телеграм-канале.
По его данным, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет. Другие подробности не приводятся.
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