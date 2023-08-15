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Четверть россиян заявили, что не тратят деньги на подготовку ребенка к школе
Фото: Юлия Медведева/Вечерние Ведомости
ВЦИОМ опросил россиян о том, сколько денег они тратят на подготовку детей к новому учебному году.
В среднем на то, чтобы собрать в школу одного ребенка, в этом году требуется более 43 тысяч рублей. Это почти на 10 тысяч рублей больше, чем в прошлом году.
В «полный комплект» покупок входят школьная одежда и обувь, канцелярия, школьная сумка, цветы и подарки учителям и учебно-методический материал.
Больше всего денег уходит на одежду — около 20 400 руб. на одного школьника. Сюда входит школьная форма, спортивная форма, сменная обувь, а также другая одежда и обувь.
Половина опрошенных планируют покупать цветы и подарки учителям к 1 сентября (49%). На это в среднем россияне тратят чуть больше 2100 рублей.
Однако весь перечисленный комплект приобретают только 10% опрошенных (то есть максимальную сумму на сбор ребенка потратит только каждый десятый россиянин, у кого в семье есть школьники). Около четверти россиян (23%) отметили, что вовсе не тратят денег на подготовку ребенка к школе.
В среднем на то, чтобы собрать в школу одного ребенка, в этом году требуется более 43 тысяч рублей. Это почти на 10 тысяч рублей больше, чем в прошлом году.
В «полный комплект» покупок входят школьная одежда и обувь, канцелярия, школьная сумка, цветы и подарки учителям и учебно-методический материал.
Больше всего денег уходит на одежду — около 20 400 руб. на одного школьника. Сюда входит школьная форма, спортивная форма, сменная обувь, а также другая одежда и обувь.
Половина опрошенных планируют покупать цветы и подарки учителям к 1 сентября (49%). На это в среднем россияне тратят чуть больше 2100 рублей.
Однако весь перечисленный комплект приобретают только 10% опрошенных (то есть максимальную сумму на сбор ребенка потратит только каждый десятый россиянин, у кого в семье есть школьники). Около четверти россиян (23%) отметили, что вовсе не тратят денег на подготовку ребенка к школе.
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