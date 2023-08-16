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УФАС: в Ижевске реклама кофейни с храмом и чайником «оскорбила чувства верующих»

15.02 Четверг, 24 августа 2023
Архивный снимок. Фото: Вечерние Ведомости
В Ижевске реклама кофейни «оскорбила чувства верующих», заявили в УФАС по Удмуртии.

Кофейня в часть своего 20-летия разослала постоянным посетителям рекламный буклет с изображением чайника и колокольни. «На буклете был изображен гигантский чайник, заливающий сверху кофе в открытый купол колокольни собора Александра Невского», — сообщает УФАС. На буклете было написано о том, что в 2003 году «в самом сердце Ижевска появилась одна уютная городская кофейня – самая-пресамая первая в городе».

В ведомстве решили обратиться за комментариями в епархию, где заявили о «нарушении чувств верующих».

«В ходе рассмотрения дела, Управление обратилось за комментариями в Ижевскую и Удмуртскую Епархию, которая отметила:

- "частично демонтированный купол с крестом напоминает действия советских властей по разрушению святынь",
- "провокационное изображение креста на падающем куполе грубо нарушает религиозные чувства верующих православных христиан"», — говорится в релизе УФАС.

В службе добавили, что закон запрещает использовать в рекламе «непристойные и оскорбительные образы, сравнения и выражения, в том числе в отношении религиозных символов, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)».

«Вердикт службы однозначный – реклама признана ненадлежащей, нарушающей требования Закона о рекламе. Нарушителю грозит штраф в размере от 100 тыс. руб. до 500 тыс. руб.», — заявили в управлении ФАС.

Добавим, что кофейня располагается напротив собора.

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Аля Трынова © Вечерние ведомости


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