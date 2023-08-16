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УФАС: в Ижевске реклама кофейни с храмом и чайником «оскорбила чувства верующих»
Архивный снимок. Фото: Вечерние Ведомости
В Ижевске реклама кофейни «оскорбила чувства верующих», заявили в УФАС по Удмуртии.
Кофейня в часть своего 20-летия разослала постоянным посетителям рекламный буклет с изображением чайника и колокольни. «На буклете был изображен гигантский чайник, заливающий сверху кофе в открытый купол колокольни собора Александра Невского», — сообщает УФАС. На буклете было написано о том, что в 2003 году «в самом сердце Ижевска появилась одна уютная городская кофейня – самая-пресамая первая в городе».
В ведомстве решили обратиться за комментариями в епархию, где заявили о «нарушении чувств верующих».
«В ходе рассмотрения дела, Управление обратилось за комментариями в Ижевскую и Удмуртскую Епархию, которая отметила:
- "частично демонтированный купол с крестом напоминает действия советских властей по разрушению святынь",
- "провокационное изображение креста на падающем куполе грубо нарушает религиозные чувства верующих православных христиан"», — говорится в релизе УФАС.
В службе добавили, что закон запрещает использовать в рекламе «непристойные и оскорбительные образы, сравнения и выражения, в том числе в отношении религиозных символов, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)».
«Вердикт службы однозначный – реклама признана ненадлежащей, нарушающей требования Закона о рекламе. Нарушителю грозит штраф в размере от 100 тыс. руб. до 500 тыс. руб.», — заявили в управлении ФАС.
Добавим, что кофейня располагается напротив собора.
Кофейня в часть своего 20-летия разослала постоянным посетителям рекламный буклет с изображением чайника и колокольни. «На буклете был изображен гигантский чайник, заливающий сверху кофе в открытый купол колокольни собора Александра Невского», — сообщает УФАС. На буклете было написано о том, что в 2003 году «в самом сердце Ижевска появилась одна уютная городская кофейня – самая-пресамая первая в городе».
В ведомстве решили обратиться за комментариями в епархию, где заявили о «нарушении чувств верующих».
«В ходе рассмотрения дела, Управление обратилось за комментариями в Ижевскую и Удмуртскую Епархию, которая отметила:
- "частично демонтированный купол с крестом напоминает действия советских властей по разрушению святынь",
- "провокационное изображение креста на падающем куполе грубо нарушает религиозные чувства верующих православных христиан"», — говорится в релизе УФАС.
В службе добавили, что закон запрещает использовать в рекламе «непристойные и оскорбительные образы, сравнения и выражения, в том числе в отношении религиозных символов, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)».
«Вердикт службы однозначный – реклама признана ненадлежащей, нарушающей требования Закона о рекламе. Нарушителю грозит штраф в размере от 100 тыс. руб. до 500 тыс. руб.», — заявили в управлении ФАС.
Добавим, что кофейня располагается напротив собора.
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