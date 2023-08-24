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Суд в Москве на три месяца продлил арест журналисту Wall Street Journal Гершковичу
Фото: Владислав Постников/Вечерние Ведомости
Лефортовский суд Москвы на три месяца продлил арест журналисту Эвану Гершковичу.
Корреспондент московского бюро Wall Street Journal, обвиняемый в шпионаже, останется под стражей до 30 ноября, сообщили в пресс-службе суда.
Напомним, в конце марта в ФСБ заявили, что журналист был задержан в Екатеринбурге. Его заподозрили в сборе сведений «о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса».
Корреспондент московского бюро Wall Street Journal, обвиняемый в шпионаже, останется под стражей до 30 ноября, сообщили в пресс-службе суда.
Напомним, в конце марта в ФСБ заявили, что журналист был задержан в Екатеринбурге. Его заподозрили в сборе сведений «о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса».
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