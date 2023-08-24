Суд в Москве на три месяца продлил арест журналисту Wall Street Journal Гершковичу

Аля Трынова © Вечерние ведомости

Лефортовский суд Москвы на три месяца продлил арест журналисту Эвану Гершковичу.Корреспондент московского бюро Wall Street Journal, обвиняемый в шпионаже, останется под стражей до 30 ноября, сообщили в пресс-службе суда.Напомним, в конце марта в ФСБ заявили, что журналист был задержан в Екатеринбурге. Его заподозрили в сборе сведений «о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса».