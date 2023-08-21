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В России число пенсионеров снизилось на 400 тысяч человек
Фото: Вечерние Ведомости
В России за полгода число пенсионеров снизилось на 404 200 человек.
В начале текущего года (на 1 января) их было 41,78 млн, а 1 июля — уже 41,38 млн, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные Социального фонда.
Это минимальный показатель за все время действия пенсионной реформы, отмечает издание. Эксперты считают, что такое снижение связано «с переходным периодом пенсионной реформы» и с последствиями ковида.
Сколько пенсионеров по категориям (на конец первого полугодия):
работающих — 7,8 млн человек (на 82 500 меньше, чем в начале года);
неработающих — 33,5 млн (на 321 700 человек меньше, чем в начале года).
Средний размер назначенной пенсии (для работающих и неработающих пенсионеров) за полгода вырос — с 19 322 до 19 475 руб.
Средние выплаты по категориям:
работающим пенсионерам — 16 114 руб., за полгода сумма выросла на 717 руб.;
неработающим пенсионерам — 20 260 руб., за полгода сумма выросла на 21 рубль.
В начале текущего года (на 1 января) их было 41,78 млн, а 1 июля — уже 41,38 млн, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные Социального фонда.
Это минимальный показатель за все время действия пенсионной реформы, отмечает издание. Эксперты считают, что такое снижение связано «с переходным периодом пенсионной реформы» и с последствиями ковида.
Сколько пенсионеров по категориям (на конец первого полугодия):
работающих — 7,8 млн человек (на 82 500 меньше, чем в начале года);
неработающих — 33,5 млн (на 321 700 человек меньше, чем в начале года).
Средний размер назначенной пенсии (для работающих и неработающих пенсионеров) за полгода вырос — с 19 322 до 19 475 руб.
Средние выплаты по категориям:
работающим пенсионерам — 16 114 руб., за полгода сумма выросла на 717 руб.;
неработающим пенсионерам — 20 260 руб., за полгода сумма выросла на 21 рубль.
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