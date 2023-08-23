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Индия первой в мире посадила космический аппарат на южном полюсе Луны

18.00 Среда, 23 августа 2023
Фото: Вечерние Ведомости
Индия первой в мире посадила космический аппарат на южном полюсе Луны.

Посадочный модуль станции «Чандраян-3» успешно сел на поверхность Луны, трансляция велась на сайте Индийской организации космических исследований.

Автоматическая космическая станция «Чандраян-3» была запущена в космос 14 июля. На лунную орбиту она вышла 5 августа. Спускаемый модуль «Викрам» отделился от станции 17 августа.

Ожидается, что с помощью лунохода будут получены новые сведения об элементном составе лунной поверхности.

Добавим, что в 2019 году Индия запустила миссию «Чандраян-2», однако связь с посадочным модулем была потеряна. Сообщалось, что он отклонился от траектории и совершил жесткую посадку.

На данный момент Индия стала четвёртой страной мира, достигшей поверхности Луны (после СССР, США и Китая).

Напомним, российская станция «Луна-25» потерпела крушение 19 августа.

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Аля Трынова © Вечерние ведомости


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