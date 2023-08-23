Аля Трынова © Вечерние ведомости

Индия первой в мире посадила космический аппарат на южном полюсе Луны.Посадочный модуль станции «Чандраян-3» успешно сел на поверхность Луны, трансляция велась на сайте Индийской организации космических исследований.Автоматическая космическая станция «Чандраян-3» была запущена в космос 14 июля. На лунную орбиту она вышла 5 августа. Спускаемый модуль «Викрам» отделился от станции 17 августа.Ожидается, что с помощью лунохода будут получены новые сведения об элементном составе лунной поверхности.Добавим, что в 2019 году Индия запустила миссию «Чандраян-2», однако связь с посадочным модулем была потеряна. Сообщалось, что он отклонился от траектории и совершил жесткую посадку.На данный момент Индия стала четвёртой страной мира, достигшей поверхности Луны (после СССР, США и Китая).Напомним, российская станция «Луна-25» потерпела крушение 19 августа.