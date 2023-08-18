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ТАСС: все участники экскурсии по подземным коллекторам в Москве обнаружены погибшими
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
Все восемь участников экскурсии по подземным коллекторам в Москве обнаружены погибшими.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы. Официального подтверждения пока нет.
РИА Новости пишут, что из Москвы-реки вытащили тело человека, который, вероятно, участвовал в экскурсии.
Во вторник в столичном СК сообщили о четырех погибших диггерах. Всего в группе было семь участников и гид.
Также во вторник стало известно о том, что в Санкт-Петербурге задержан гендиректор компании, которая организовала экскурсию диггеров.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы. Официального подтверждения пока нет.
РИА Новости пишут, что из Москвы-реки вытащили тело человека, который, вероятно, участвовал в экскурсии.
Во вторник в столичном СК сообщили о четырех погибших диггерах. Всего в группе было семь участников и гид.
Также во вторник стало известно о том, что в Санкт-Петербурге задержан гендиректор компании, которая организовала экскурсию диггеров.
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