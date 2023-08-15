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СК: у фигурантов дела о смертельной экскурсии диггеров в Москве провели обыски
Фото: Владислав Постников/Вечерние Ведомости
В столичном СК сообщили о четырех погибших диггерах, поиски остальных участников группы продолжаются.
Всего в группе было семь человек.
«По данным следствия, 20 августа 2023 года гид-диггер совместно с группой в составе 7 человек осуществил проведение экскурсии по подземной реке Неглинке в городе Москве. В результате оказания услуги, не отвечающей требованиям безопасности, погибли 4 человека, в том числе несовершеннолетняя, судьба остальных на данный момент неизвестна», — говорится в сообщении СК по Москве.
Следователи установили трех причастных к организации экскурсии. У них провели обыски. С одним из фигурантов проводятся следственные действия, в ближайшее время будет решаться вопрос о заключении под стражу. Кроме того, «ряд лиц» объявлен в розыск, добавили в СК.
«Организаторы уверяли граждан, приобретающих экскурсии, в безопасности услуги, в то время как незаконно проникали в подземные сооружения. В таких подземных сооружениях имеют право находиться исключительно сотрудники специальных служб города», — заявили в СК.
Между тем, экскурсии с диггерами по подземным сооружениям и рекам — популярная услуга, в открытом доступе есть множество сайтов, которые предлагают «экстремальные экскурсии» по Москве.
Уголовное дело было возбуждено по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц). Поиски оставшихся участников группы продолжаются.
Ранее стало известно, что участники группы оказались на подземной экскурсии во время сильного ливня.
Всего в группе было семь человек.
«По данным следствия, 20 августа 2023 года гид-диггер совместно с группой в составе 7 человек осуществил проведение экскурсии по подземной реке Неглинке в городе Москве. В результате оказания услуги, не отвечающей требованиям безопасности, погибли 4 человека, в том числе несовершеннолетняя, судьба остальных на данный момент неизвестна», — говорится в сообщении СК по Москве.
Следователи установили трех причастных к организации экскурсии. У них провели обыски. С одним из фигурантов проводятся следственные действия, в ближайшее время будет решаться вопрос о заключении под стражу. Кроме того, «ряд лиц» объявлен в розыск, добавили в СК.
«Организаторы уверяли граждан, приобретающих экскурсии, в безопасности услуги, в то время как незаконно проникали в подземные сооружения. В таких подземных сооружениях имеют право находиться исключительно сотрудники специальных служб города», — заявили в СК.
Между тем, экскурсии с диггерами по подземным сооружениям и рекам — популярная услуга, в открытом доступе есть множество сайтов, которые предлагают «экстремальные экскурсии» по Москве.
Уголовное дело было возбуждено по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц). Поиски оставшихся участников группы продолжаются.
Ранее стало известно, что участники группы оказались на подземной экскурсии во время сильного ливня.
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