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В Петербурге задержан гендиректор компании, которая организовала смертельную экскурсию диггеров

14.00 Вторник, 22 августа 2023
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В Санкт-Петербурге задержан гендиректор компании, которая организовала экскурсию диггеров по подземным коллекторам в Москве.

«В настоящее время гендиректор "Спутника" Александр Ким задержан. Он из Санкт-Петербурга будет доставлен в Москву, где следствие будет ходатайствовать в суде об избрании ему меры пресечения», — пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Ранее в СК сообщили о четырех погибших диггерах, поиски остальных участников группы продолжаются.

Следователи установили трех причастных к организации экскурсии, у фигурантов прошли обыски. «Ряд лиц», по данным СК, объявлен в розыск.

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Аля Трынова © Вечерние ведомости


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