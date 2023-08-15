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В Петербурге задержан гендиректор компании, которая организовала смертельную экскурсию диггеров
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В Санкт-Петербурге задержан гендиректор компании, которая организовала экскурсию диггеров по подземным коллекторам в Москве.
«В настоящее время гендиректор "Спутника" Александр Ким задержан. Он из Санкт-Петербурга будет доставлен в Москву, где следствие будет ходатайствовать в суде об избрании ему меры пресечения», — пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Ранее в СК сообщили о четырех погибших диггерах, поиски остальных участников группы продолжаются.
Следователи установили трех причастных к организации экскурсии, у фигурантов прошли обыски. «Ряд лиц», по данным СК, объявлен в розыск.
«В настоящее время гендиректор "Спутника" Александр Ким задержан. Он из Санкт-Петербурга будет доставлен в Москву, где следствие будет ходатайствовать в суде об избрании ему меры пресечения», — пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Ранее в СК сообщили о четырех погибших диггерах, поиски остальных участников группы продолжаются.
Следователи установили трех причастных к организации экскурсии, у фигурантов прошли обыски. «Ряд лиц», по данным СК, объявлен в розыск.
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