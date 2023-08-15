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В санузле московского ТЦ нашли мертвый плод примерно 12 недель беременности, мать в больнице
Фото: телеграм-канал прокуратуры Москвы
В воскресенье в одном из московских торговых центров на Свободном проспекте нашли мертвый плод, мать в больнице.
В столичной прокуратуре уточнили, что это плод, который предварительно соответствует 10-12 неделям беременности. Ребенка нашли в санитарном узле посетители ТЦ.
«Точная причина смерти будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы», — сообщила накануне прокуратура Москвы.
В ведомстве добавили, что личность матери ребенка установлена, 27-летняя женщина в настоящее время находится в медицинском учреждении. В СК проводят доследственную проверку.
Напомним, в последнее время в России много дискутируют о том, чтобы убрать аборты из системы ОМС. Так, в мае в Госдуме предложили исключить аборт из видов медпомощи, оказываемой за счёт средств обязательного медицинского страхования, при этом исключение составят наличие медицинских либо «социальных» показаний для искусственного прерывания беременности.
С подобной инициативой этим летом выступали в РПЦ. Там также предложили ввести поэтапный вывод абортов из системы ОМС и временно оставить такие аборты для женщин, которые находятся в трудной жизненной ситуации.
В столичной прокуратуре уточнили, что это плод, который предварительно соответствует 10-12 неделям беременности. Ребенка нашли в санитарном узле посетители ТЦ.
«Точная причина смерти будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы», — сообщила накануне прокуратура Москвы.
В ведомстве добавили, что личность матери ребенка установлена, 27-летняя женщина в настоящее время находится в медицинском учреждении. В СК проводят доследственную проверку.
Напомним, в последнее время в России много дискутируют о том, чтобы убрать аборты из системы ОМС. Так, в мае в Госдуме предложили исключить аборт из видов медпомощи, оказываемой за счёт средств обязательного медицинского страхования, при этом исключение составят наличие медицинских либо «социальных» показаний для искусственного прерывания беременности.
С подобной инициативой этим летом выступали в РПЦ. Там также предложили ввести поэтапный вывод абортов из системы ОМС и временно оставить такие аборты для женщин, которые находятся в трудной жизненной ситуации.
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