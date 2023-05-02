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В Госдуме предложили исключить аборт из услуг ОМС

13.23 Четверг, 11 мая 2023
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В Госдуме предложили исключить аборт из видов медпомощи, оказываемой за счёт средств обязательного медицинского страхования. Исключение составят наличие медицинских либо «социальных» показаний для искусственного прерывания беременности.

С такой инициативой выступил депутат Милонов, пишет RT со ссылкой на копию законопроекта.

В пояснительной записке говорится, что «государственная поддержка проведения абортов по желанию (без объективных показаний к искусственному прерыванию беременности) вступает в очевидное противоречие с решением первоочередной задачи национального развития — стабильным повышением уровня рождаемости в России».

Депутат считает, что искусственное прерывание беременности должно рассматриваться «в качестве исключительной меры, не соответствующей стратегическим целям государственной политики конкретного человека». При этом депутат признает, что «беременность является свободным выбором женщины, за исключением случаев изнасилования, что является социальным показанием к её прерыванию», пишет издание.

По мнению автора инициативы, предложенное решение поможет решить ряд вопросов, в том числе «высвободить» средства для господдержки «материнства, отцовства и детства».

Также решение поможет «снизить социальную напряжённость в обществе, исключив конфликтную ситуацию, при которой граждане, разделяющие традиционные российские ценности, исповедующие традиционные для России религии, вынуждены косвенно оплачивать аборты», полагает депутат.

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Аля Трынова © Вечерние ведомости


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