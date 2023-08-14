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МЧС: в Подмосковье площадь пожара на складе выросла до 2000 квадратных метров
Архивный снимок. Фото: Вечерние Ведомости
В Подмосковье площадь пожара на складе в Богородском городском округе выросла до 2000 квадратных метров.
Горят лакокрасочные изделия в административно-складском здании, сообщает МЧС РФ.
Крупный пожар ликвидируют 80 специалистов и 25 единиц техники. В экстренных службах сообщили, что тушение осложняет планировка здания.
Причина пожара пока неизвестна.
Горят лакокрасочные изделия в административно-складском здании, сообщает МЧС РФ.
Крупный пожар ликвидируют 80 специалистов и 25 единиц техники. В экстренных службах сообщили, что тушение осложняет планировка здания.
Причина пожара пока неизвестна.
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