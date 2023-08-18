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РПЦ: икону Феофана Грека передадут из Третьяковки в московский монастырь
Архивный снимок. Фото: Вечерние Ведомости
Донскую икону Божией Матери на время передадут из Третьяковки в монастырь. Об этом сообщили в РПЦ.
Икону передадут к 1 сентября (день чествования этой иконы). Также в это время в Москве пройдут торжества по случаю 430-летия со дня основания Донского ставропигиального мужского монастыря, говорится в сообщении.
В РПЦ уточнили, что икону доставят из Третьяковки в монастырь «по сложившейся традиции».
Образ, который в РПЦ считают чудотворным, будет находиться в Большом соборе Донского монастыря с 31 августа до 2 сентября. Перед иконой будут совершаться «молебные пения с чтением акафиста».
Считается, что икона принадлежит кисти Феофана Грека (либо написана мастером из его круга). Примерное время ее написания — 1380-1395 годы.
Напомним, в июле икону «Троица» Андрея Рублева передали в безвозмездное пользование Троице-Сергиевой лавре. Раньше она также хранилась в Третьяковской галерее.
Икону передадут к 1 сентября (день чествования этой иконы). Также в это время в Москве пройдут торжества по случаю 430-летия со дня основания Донского ставропигиального мужского монастыря, говорится в сообщении.
В РПЦ уточнили, что икону доставят из Третьяковки в монастырь «по сложившейся традиции».
Образ, который в РПЦ считают чудотворным, будет находиться в Большом соборе Донского монастыря с 31 августа до 2 сентября. Перед иконой будут совершаться «молебные пения с чтением акафиста».
Считается, что икона принадлежит кисти Феофана Грека (либо написана мастером из его круга). Примерное время ее написания — 1380-1395 годы.
Напомним, в июле икону «Троица» Андрея Рублева передали в безвозмездное пользование Троице-Сергиевой лавре. Раньше она также хранилась в Третьяковской галерее.
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