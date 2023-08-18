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Мосгорсуд ликвидировал Сахаровский центр*
Фото: Владислав Постников/Вечерние Ведомости
Мосгорсуд ликвидировал Сахаровский центр*. Тем самым был удовлетворен иск Минюста РФ.
«Исковые требования о ликвидации региональной общественной организации "Общественная комиссия по сохранению наследия Академика Сахарова"* удовлетворить», — говорится в решении суда.
«Минюст посчитал "нарушением территориальной сферы деятельности" действия общественной организации, связанные с организацией конференций и выставок <...> Сахаровский центр* был включён Минюстом в перечень иноагентов в декабре 2014 года. Решение в законную силу не вступило», — сообщает телеграм-канал столичных судов общей юрисдикции.
* Минюст признал иноагентом
«Исковые требования о ликвидации региональной общественной организации "Общественная комиссия по сохранению наследия Академика Сахарова"* удовлетворить», — говорится в решении суда.
«Минюст посчитал "нарушением территориальной сферы деятельности" действия общественной организации, связанные с организацией конференций и выставок <...> Сахаровский центр* был включён Минюстом в перечень иноагентов в декабре 2014 года. Решение в законную силу не вступило», — сообщает телеграм-канал столичных судов общей юрисдикции.
* Минюст признал иноагентом
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