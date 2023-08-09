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Глава Дагестана на фоне массовых протестов заявил о «немыслимом» износе сетей

11.58 Пятница, 18 августа 2023
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что износ сетей в регионе «действительно немыслимый».

О плачевном состоянии энергетического комплекса Меликов рассказал Путину, выступая накануне на заседании президиума Госсовета, где обсуждались транспортные проблемы регионов.

«Я отошел от повестки и честно доложил президенту страны о другой нашей общей беде — состоянии энергетического комплекса, плачевное состояние которого во всей наглядности показал этот жаркий август. Износ наших сетей действительно немыслимый», — говорится в телеграм-канале Меликова.

По его словам, работа ответственной компании недостаточная, «в том числе в связи с отсутствием необходимых средств». «Эти вопросы, к сожалению, выходят за рамки полномочий региональной власти и требуют решений федеральных органов власти», — сказал глава Дагестана.

Он считает, что по факту нынешних отключений необходимо «провести оценку и принять экстренные меры», а также сказал, что рассчитывает на поддержку президента, «который по-особенному тепло относится к Дагестану».

Меликов обратился к жителям, которые несколько раз выходили на массовые протесты из-за отключения электричества. «Перекрытие трасс не только не исправит ситуацию, оно её усугубит, прибавив социальную нестабильность. К тому же (что особенно неприятно), такие акции — источник большой радости для наших врагов», — заявил Меликов.

Жители Махачкалы как минимум пять раз за последние десять дней выходили на массовые протесты. Накануне в Махачкале на улицы вышли несколько сотен жителей и перекрыли проспект Акушинского. Люди жаловались на то, что в домах нет электроэнергии. В местных СМИ пишут, что электричества нет уже три дня. Также сообщается, что полиция попыталась задержать некоторых протестующих, однако их якобы «отбили» остальные участники акции. После того, как люди в очередной раз вышли на улицы, власти заявили, что энергоснабжение на окраине города будет восстановлено «в течение двух часов».

Девятого августа из-за перебоев с электричеством жители Махачкалы перекрывали улицу Магомеда Гаджиева.

Напомним, ранее Меликов заявлял, что к веерным отключениям и авариям привела «череда жарких дней». Он обещал, что проблему с электричеством решат «в ближайшие несколько лет».

Также глава Дагестана признал, что жители уже «30 лет страдают от низкого качества электроснабжения».

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Аля Трынова © Вечерние ведомости


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