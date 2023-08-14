Возрастное ограничение 18+
В Усть-Илимске произошел крупный пожар в гипермаркете «Экономия»
Фото: ГУ МЧС по Иркутской области
В Усть-Илимске Иркутской области произошел крупный пожар в гипермаркете «Экономия».
«В 09:15 в пожарно-спасательную службу города Усть-Илимска поступило сообщение о пожаре в здании гипермаркета "Экономия" на улице 50 лет ВЛКСМ <...> Площадь пожара в настоящее время составляет 800 квадратных метров», — сообщает региональное управление МЧС.
По данным ведомства, семь человек самостоятельно эвакуировались до прибытия пожарных. Пострадавших нет.
Огонь тушат семь пожарных расчётов, 18 человек. Причина возгорания пока неизвестна.
«В 09:15 в пожарно-спасательную службу города Усть-Илимска поступило сообщение о пожаре в здании гипермаркета "Экономия" на улице 50 лет ВЛКСМ <...> Площадь пожара в настоящее время составляет 800 квадратных метров», — сообщает региональное управление МЧС.
По данным ведомства, семь человек самостоятельно эвакуировались до прибытия пожарных. Пострадавших нет.
Огонь тушат семь пожарных расчётов, 18 человек. Причина возгорания пока неизвестна.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
На Широкой Речке в Екатеринбурге произошел крупный пожар
14 августа 2023
14 августа 2023
Строящаяся ледовая арена горит в Екатеринбурге
17 августа 2023
17 августа 2023
В свердловском селе на площади 750 «квадратов» горело сено
18 августа 2023
18 августа 2023
Из горящей пятиэтажки в Екатеринбурге эвакуировали 12 человек
14 августа 2023
14 августа 2023