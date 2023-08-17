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В Ростовской области главу города отправили под домашний арест по делу о служебном подлоге
Фото: Вечерние Ведомости
В Ростовской области главу города Миллерово отправили под домашний арест по делу о служебном подлоге.
По этой же статье под домашний арест отправили местного депутата.
«Миллеровским районным судом Ростовской области избрана мера пресечения в виде домашнего ареста Абакумову Виталию Анатольевичу, обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.292 УК РФ, до 28 сентября 2023 года включительно», — сообщили накануне в суде. Такая же мера избрана в отношении депутата Василия Кугута.
Ранее оба фигуранта были задержаны, их подозревают в служебном подлоге и изменении устава Миллерово.
Напомним, уголовное дело было возбуждено после того, как в устав города внесли изменения, по которым глава (председатель собрания депутатов) и 10% депутатов могли получали зарплату за счет средств местного бюджета, сообщал ранее ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального УФСБ России.
При этом для регистрации устава был предоставлен ряд документов — протокол публичных слушаний, заключение о результатах публичных слушаний, справка о публикации проекта устава. Однако, как выяснилось позже, в документы были внесены ложные сведения, а публичного обсуждения с жителями поселения не было.
В местном отделении КПРФ после его задержания выступили с резкой критикой правоохранителей. В партии заявили, что уголовное преследование Абакумова — это «политическая акция, которая не имеет никакого отношения к юриспруденции». В партии считают, что тем самым правоохранители «вмешиваются в деятельность местного самоуправления».
По этой же статье под домашний арест отправили местного депутата.
«Миллеровским районным судом Ростовской области избрана мера пресечения в виде домашнего ареста Абакумову Виталию Анатольевичу, обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.292 УК РФ, до 28 сентября 2023 года включительно», — сообщили накануне в суде. Такая же мера избрана в отношении депутата Василия Кугута.
Ранее оба фигуранта были задержаны, их подозревают в служебном подлоге и изменении устава Миллерово.
Напомним, уголовное дело было возбуждено после того, как в устав города внесли изменения, по которым глава (председатель собрания депутатов) и 10% депутатов могли получали зарплату за счет средств местного бюджета, сообщал ранее ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального УФСБ России.
При этом для регистрации устава был предоставлен ряд документов — протокол публичных слушаний, заключение о результатах публичных слушаний, справка о публикации проекта устава. Однако, как выяснилось позже, в документы были внесены ложные сведения, а публичного обсуждения с жителями поселения не было.
В местном отделении КПРФ после его задержания выступили с резкой критикой правоохранителей. В партии заявили, что уголовное преследование Абакумова — это «политическая акция, которая не имеет никакого отношения к юриспруденции». В партии считают, что тем самым правоохранители «вмешиваются в деятельность местного самоуправления».
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