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В регионах РФ прошли массовые обыски у участников движения «Голос»*
Фото: Вечерние Ведомости
В регионах РФ прошли массовые обыски у участников движения «Голос»*, которое занимается наблюдением за выборами.
Против сопредседателя движения юриста, правозащитника Григория Мельконьянца возбуждено уголовное дело «об организации работы нежелательной в России НПО», пишут РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По информации агентства, силовики провели обыски у самого Мельконьянца, а также у региональных координаторов (14 человек в восьми регионах). По информации в СМИ, обыски прошли в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Златоусте, Кирове, Воронеже, в Великом Новгороде.
В Великом Новгороде прошел обыск у члена партии «Яблока» Ксении Черепановой, которая ранее возглавляла Новгородское отделение "Голоса"*. В партии заявили, что после обыска её «увезли в неизвестном направлении».
«По словам председателя Новгородского "Яблока" Анны Черепановой, сегодня рано утром вооружённые люди выломали дверь в квартиру её сестры Ксении, после чего начали обыск. Ксения Черепанова 8 сентября 2021 года была признана аффилированной с иностранным агентом за сотрудничество с движением «Голос»*. До этого она возглавляла Новгородское отделение "Голоса"*. Сейчас Черепанова с движением никак не связана», — говорится в сообщении в официальном телеграм-канале «Яблока». В партии добавили, что Ксения Черепанова — кандидат от партии на выборах в гордуму.
* Организация признана Минюстом иноагентом
Против сопредседателя движения юриста, правозащитника Григория Мельконьянца возбуждено уголовное дело «об организации работы нежелательной в России НПО», пишут РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По информации агентства, силовики провели обыски у самого Мельконьянца, а также у региональных координаторов (14 человек в восьми регионах). По информации в СМИ, обыски прошли в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Златоусте, Кирове, Воронеже, в Великом Новгороде.
В Великом Новгороде прошел обыск у члена партии «Яблока» Ксении Черепановой, которая ранее возглавляла Новгородское отделение "Голоса"*. В партии заявили, что после обыска её «увезли в неизвестном направлении».
«По словам председателя Новгородского "Яблока" Анны Черепановой, сегодня рано утром вооружённые люди выломали дверь в квартиру её сестры Ксении, после чего начали обыск. Ксения Черепанова 8 сентября 2021 года была признана аффилированной с иностранным агентом за сотрудничество с движением «Голос»*. До этого она возглавляла Новгородское отделение "Голоса"*. Сейчас Черепанова с движением никак не связана», — говорится в сообщении в официальном телеграм-канале «Яблока». В партии добавили, что Ксения Черепанова — кандидат от партии на выборах в гордуму.
* Организация признана Минюстом иноагентом
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