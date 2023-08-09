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Природные пожары в штате Гавайи стали самыми смертоносными в истории США
Архивный снимок. Фото: Вечерние Ведомости
Число жертв природных пожаров в штате Гавайи в США увеличилось до 110.
Об этом на пресс-конференции сообщил губернатор Джош Грин, его цитируют СМИ. По словам властей, бушующие в штате пожары — самые смертоносные природные пожары в истории США.
Ранее в Белом доме заявили, что президент Байден и его жена намерены отправиться в зону ЧС 21 августа.
Напомним, огнем практически уничтожены несколько населенных пунктов, в том числе курортные зоны, эвакуированы сотни местных жителей.
Добавим, что в четверг власти Канарских островов в Испании заявили, что бушующий там лесной пожар «вышел из-под контроля», идет эвакуация нескольких населенных пунктов. Накануне вечером власти сообщили, что от огня пострадало не менее 1,8 тысячи гектаров.
Об этом на пресс-конференции сообщил губернатор Джош Грин, его цитируют СМИ. По словам властей, бушующие в штате пожары — самые смертоносные природные пожары в истории США.
Ранее в Белом доме заявили, что президент Байден и его жена намерены отправиться в зону ЧС 21 августа.
Напомним, огнем практически уничтожены несколько населенных пунктов, в том числе курортные зоны, эвакуированы сотни местных жителей.
Добавим, что в четверг власти Канарских островов в Испании заявили, что бушующий там лесной пожар «вышел из-под контроля», идет эвакуация нескольких населенных пунктов. Накануне вечером власти сообщили, что от огня пострадало не менее 1,8 тысячи гектаров.
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