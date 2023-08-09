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Молодые семьи в России стали потреблять меньше продуктов питания
Фото: Владислав Постников/Вечерние Ведомости
Молодые семьи в России снизили потребление всех основных групп пищевых продуктов.
По итогам прошлого года в рационе молодых семей больше всего сократилось количество молока, фруктов и масла. Об этом пишет РБК со ссылкой на бюллетень Росстата «Потребление продуктов питания в домашних хозяйствах Российской Федерации».
Так, по сравнению с 2021 годом в молодых семьях снизилось потребление:
молока и молочных продуктов — на 22% (до 217,5 кг в среднем на человека в год);
фруктов и ягод, а также растительного масла и других жиров — на 19% (до 62,8 кг и 7,8 кг на человека соответственно);
рыбы и рыбных продуктов — на 17% (до 17,5 кг);
хлеба — на 15% (до 76 кг);
сахара и кондитерских изделий — на 14% (до 25,6 кг);
яиц — на 12% (до 199 штук);
картофеля — 8% (до 44,4 кг);
овощей и бахчевых — на 9% (до 85 кг).
По данным Росстата, в результате общий калораж рациона молодых семей упал на 393 килокалории — до 2186 в день.
При этом траты молодых семей на питание не снизились. Доля их трат на продукты в общем объеме потребительских расходов за год выросла на 5,4 п.п. и достигла 29,3%, отмечает издание. В месяц молодые семьи тратили на продукты по 7,76 тысяч рублей на человека (на 80 рублей больше, чем в предыдущем).
Отмечается, что молодые семьи стали единственной категорией населения, где в прошлом году наблюдалось фронтальное сокращение потребления еды. Между тем, например, многодетные семьи нарастили потребление всех видов пищевых товаров. Также рост потребления по большинству категорий продуктов наблюдался у неработающих пенсионеров и людей с ограниченными возможностями здоровья.
Эксперты предположили, что молодые семьи в России либо экономят на еде, либо стали покупать меньше продуктов «на фоне роста востребованности готовых блюд». Также некоторые эксперты полагают, что причиной снижения потребления стал ЗОЖ, пишет издание.
По итогам прошлого года в рационе молодых семей больше всего сократилось количество молока, фруктов и масла. Об этом пишет РБК со ссылкой на бюллетень Росстата «Потребление продуктов питания в домашних хозяйствах Российской Федерации».
Так, по сравнению с 2021 годом в молодых семьях снизилось потребление:
молока и молочных продуктов — на 22% (до 217,5 кг в среднем на человека в год);
фруктов и ягод, а также растительного масла и других жиров — на 19% (до 62,8 кг и 7,8 кг на человека соответственно);
рыбы и рыбных продуктов — на 17% (до 17,5 кг);
хлеба — на 15% (до 76 кг);
сахара и кондитерских изделий — на 14% (до 25,6 кг);
яиц — на 12% (до 199 штук);
картофеля — 8% (до 44,4 кг);
овощей и бахчевых — на 9% (до 85 кг).
По данным Росстата, в результате общий калораж рациона молодых семей упал на 393 килокалории — до 2186 в день.
При этом траты молодых семей на питание не снизились. Доля их трат на продукты в общем объеме потребительских расходов за год выросла на 5,4 п.п. и достигла 29,3%, отмечает издание. В месяц молодые семьи тратили на продукты по 7,76 тысяч рублей на человека (на 80 рублей больше, чем в предыдущем).
Отмечается, что молодые семьи стали единственной категорией населения, где в прошлом году наблюдалось фронтальное сокращение потребления еды. Между тем, например, многодетные семьи нарастили потребление всех видов пищевых товаров. Также рост потребления по большинству категорий продуктов наблюдался у неработающих пенсионеров и людей с ограниченными возможностями здоровья.
Эксперты предположили, что молодые семьи в России либо экономят на еде, либо стали покупать меньше продуктов «на фоне роста востребованности готовых блюд». Также некоторые эксперты полагают, что причиной снижения потребления стал ЗОЖ, пишет издание.
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