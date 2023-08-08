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Четверо рыбаков смогли спасти несколько белух, выброшенных на мель на севере Камчатки
Скрин из видео рыбаков родовой артели «Сокол»
История о человечности произошла ещё несколько дней назад.
Четверо рыбаков заметили трёх взрослых белух и одного ребёнка белухи на берегу. В течение нескольких часов они поливали их водой и кормили рыбой. После прилива белухи смогли самостоятельно уплыть.
Рыбаков, участвующих в спасении белух – Андрея Королева, Владимира Кочелаевского, Сергея Умкева и Ашота Устяна собираются наградить в местном минприроды.
«Мы смогли подтвердить информацию с видео, на связь наконец-то вышли участвовавшие в нем рыбаки. Четверо человек, которых стоит отметить поименно - Андрей Королев, Владимир Кочелаевский, Сергей Умкев и Ашот Устян - действительно сумели спасти четырех взрослых белух и одного детеныша, выброшенных на берег. В течение нескольких часов рыбаки обливали млекопитающих морской водой, чтобы они не погибли», - рассказал ТАСС министр природных ресурсов и экологии региона Алексей Кумарьков.
Четверо рыбаков заметили трёх взрослых белух и одного ребёнка белухи на берегу. В течение нескольких часов они поливали их водой и кормили рыбой. После прилива белухи смогли самостоятельно уплыть.
Рыбаков, участвующих в спасении белух – Андрея Королева, Владимира Кочелаевского, Сергея Умкева и Ашота Устяна собираются наградить в местном минприроды.
«Мы смогли подтвердить информацию с видео, на связь наконец-то вышли участвовавшие в нем рыбаки. Четверо человек, которых стоит отметить поименно - Андрей Королев, Владимир Кочелаевский, Сергей Умкев и Ашот Устян - действительно сумели спасти четырех взрослых белух и одного детеныша, выброшенных на берег. В течение нескольких часов рыбаки обливали млекопитающих морской водой, чтобы они не погибли», - рассказал ТАСС министр природных ресурсов и экологии региона Алексей Кумарьков.
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