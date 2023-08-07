В Эквадоре застрелили оппозиционного политика перед выборами

Алиса Левина © Вечерние ведомости

Члена эквадорского оппозиционного движения «Гражданская революция» Педро Брионеса застрелили в провинции Эсмеральдас в Эквадоре. Об этом сообщил кандидат в президенты страны от этой партии Гонсалес.Убийство произошло через неделю после убийства другого политика – кандидата в президенты Фернандо Вильявисенсьо.По данным местного издания Expreso, Брионеса могли убить члены одной из банд по финансовым мотивам.