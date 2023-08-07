Возрастное ограничение 18+
В Эквадоре застрелили оппозиционного политика перед выборами
Члена эквадорского оппозиционного движения «Гражданская революция» Педро Брионеса застрелили в провинции Эсмеральдас в Эквадоре. Об этом сообщил кандидат в президенты страны от этой партии Гонсалес.
Убийство произошло через неделю после убийства другого политика – кандидата в президенты Фернандо Вильявисенсьо.
По данным местного издания Expreso, Брионеса могли убить члены одной из банд по финансовым мотивам.
Убийство произошло через неделю после убийства другого политика – кандидата в президенты Фернандо Вильявисенсьо.
По данным местного издания Expreso, Брионеса могли убить члены одной из банд по финансовым мотивам.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В Екатеринбурге возбудили уголовное дело из-за убийства девушки
07 августа 2023
07 августа 2023
Кассационный суд отклонил иск Мансурова, которому отказали в регистрации на выборы в ЕГД
10 августа 2023
10 августа 2023
Оказавшийся под завалами в Краснотурьинске альпинист погиб
07 августа 2023
07 августа 2023