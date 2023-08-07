27 человек погибли после взрыва в Махачкале

Алиса Левина © Вечерние ведомости

По последним данным, число погибших после взрыва и пожара на АЗС в Махачкале увеличилось до 27 человек, ранее сообщалось о 12 погибших.В экстренных службах Дагестана уточняют число пострадавших – их 75 человек.Сообщается, что среди пострадавших есть дети.Вчера вечером пожар начался в автосервисе, после чего огонь перекинулся на заправку и произошел взрыв.Глава Дагестана уточнил, что семьям погибших будет организована помощь. Кроме того, известно, что в регион вылетел первый замминистра здравоохранения.