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27 человек погибли после взрыва в Махачкале
Скрин видео из соцсетей
По последним данным, число погибших после взрыва и пожара на АЗС в Махачкале увеличилось до 27 человек, ранее сообщалось о 12 погибших.
В экстренных службах Дагестана уточняют число пострадавших – их 75 человек.
Сообщается, что среди пострадавших есть дети.
Вчера вечером пожар начался в автосервисе, после чего огонь перекинулся на заправку и произошел взрыв.
Глава Дагестана уточнил, что семьям погибших будет организована помощь. Кроме того, известно, что в регион вылетел первый замминистра здравоохранения.
В экстренных службах Дагестана уточняют число пострадавших – их 75 человек.
Сообщается, что среди пострадавших есть дети.
Вчера вечером пожар начался в автосервисе, после чего огонь перекинулся на заправку и произошел взрыв.
Глава Дагестана уточнил, что семьям погибших будет организована помощь. Кроме того, известно, что в регион вылетел первый замминистра здравоохранения.
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