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Российская чемпионка Сподаренко сменила спортивное гражданство на казахстанское

17.44 Понедельник, 14 августа 2023
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Российская чемпионка по плаванию Софья Сподаренко, сменила спортивное гражданство на казахстанское, отказавшись от российского. Сейчас она намерена выступать за сборную Казахстана.

Как сообщил «Матч ТВ» президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников, Сподаренко уже прошла всю необходимую процедуру и получила разрешение на переход после соответствующего карантина.

«Я не скрывала этот факт, но не могла говорить во всеуслышание до завершения всех процессов. С радостью хочу сообщить, что теперь представляю сборную Казахстана как профессиональный спортсмен. Это не было простым решение, это осознанный и зрелый выбор»,



Софья Сподаренко родилась в Казахстане. Выступала на соревнованиях за российскую команду. Чемпионкой России стала в 2018 году на соревнованиях в Москве, где победила на дистанции 50 метров баттерфляем. В последний раз выступала за сборную России в 2019 году на Универсиаде в Неаполе.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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