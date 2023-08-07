Российская чемпионка Сподаренко сменила спортивное гражданство на казахстанское

«Я не скрывала этот факт, но не могла говорить во всеуслышание до завершения всех процессов. С радостью хочу сообщить, что теперь представляю сборную Казахстана как профессиональный спортсмен. Это не было простым решение, это осознанный и зрелый выбор»,